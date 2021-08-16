В Санкт-Петербурге борца с коррупцией поймали на взятке

В Санкт-Петербурге при получении взятки задержали начальника службы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На взятке попался начальник отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало. Он проработал в своей должности около года.

Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемого в момент получения денег. Размер взятки не уточняется.

В отношении Розсыпало возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие намерено просить суд заключения коррупционера под стражу. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.08.21

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