В Петербурге полицейского поймали на торговле наркотиками

В Санкт-Петербурге арестован сотрудник полиции, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что действующий сотрудник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области с 5 июля по 24 августа через посредника продавал неустановленным покупателям каннабис. В общей сложности полицейский продал почти полкилограмма запрещенного вещества и заработал на этом не менее 85 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемого заключили под стражу до 23 октября.

Свою вину фигурант признал лишь частично.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.08.21

Жителям 11 регионов России пообещали первый снег в начале сентября. / Выборы в «осажденной крепости»: у россиян остался только один способ выразить свое недовольство властью. / Вратарь российской футбольной команды скончался во время матча. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»