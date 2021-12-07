Петербургского чиновника подозревают в мошенничестве на 150 млн рублей

Экс-глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Чиновника задержали на следующий день после увольнения с должности, которую он занял меньше месяца назад.

12 ноября Громова назначили руководителем Калининского района. 6 декабря он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня стало известно о его задержании.

«Действительно задержан. Предварительно, уголовное дело возбуждено по мошенничеству на 150 млн рублей. Проводятся обыски дома и на бывшем месте работы», – сообщил «КП-Петербург» осведомленный источник.

Ранее местные СМИ связывали уход Громова с неудовлетворительной уборкой снега в городе. До того, как занять эту должность, чиновник долгое время возглавлял Петроградский район. С 2012 по 2016 годы он был председателем Комитета по информатизации и связи Петербурга, а до прихода в Смольный служил в Департаменте экономической безопасности МВД.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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