В Петербурге экс-главу района и его брата обвинили в хищении свыше 165 млн рублей: оба отправлены под арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца экс-главу администрации Калининского района города Ивана Громова и его брата Павла по делу о мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 165 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Фигуранты пробудут под стражей как минимум до 6 февраля 2022 года.

По данным пресс-службы, братьям Громовым вменяется восемь эпизодов по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на общую сумму более 165,5 млн рублей. Кроме того, следователи проводят проверку еще по одному эпизоду на сумму свыше 29,07 млн рублей. Общая сумма бюджетных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей. Подозреваемые были задержаны накануне, вчера же им предъявили обвинение.

Следствие, обосновывая ходатайство о заключении под стражу Ивана Громова, указало, что его «психологический портрет… характеризует обвиняемого, как целеустремленного человека, предрасположенного к карьеризму, саморазвитию и намеренному риску, что свидетельствует о неумении и нежелании Громова довольствоваться достигнутым во всех сферах жизнедеятельности». Это «в совокупности с высоким уровнем благосостояния обвиняемого, подтверждает его склонность к незаконному обогащению», – следует из доводов следователей.

В аналогичном документе, касающемся его брата, бизнесмена Павла Громова, указано, что его средняя заработная плата с 2013 года не превышает 40 тыс. рублей в месяц, а его жена нигде не трудоустроена. Однако пара проживает « в эксклюзивных арендуемых квартирах в элитных жилых комплексах, пользуются автомобилями премиальных марок, регулярно совершают заграничные поездки и посещают дорогостоящие курорты». Кроме того, по информации следствия, Громов неоднократно покупал дорогостоящие объекты недвижимости. Это «свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни и подтверждает позицию следствия о незаконном характере происхождения средств существования Громова и его явной заинтересованности в обогащении путем совершения преступлений корыстной направленности», – говорится в ходатайстве следователей.

Павел Громов, в сою очередь, заявил, что, изучив материалы следствия, не видит своей вины. Вся причастность к инкриминируемым ему преступлениям заключается в том, что он брат Ивана Громова, указал обвиняемый.

Вменяемые экс-чиновнику преступления связаны с его работой в должности главы городского комитета по информатизации и связи в 2012-2016 годах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После этого Иван Павлов был назначен руководителем администрации Петроградского района города, а 12 ноября 2021 года возглавил администрацию Калининского района. 6 декабря он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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