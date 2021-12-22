В Ленобласти четыре человека до смерти упились метанолом

В Ленинградской области четыре человека погибли, употребив метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, трагедия произошла в Лодейнопольском районе. «Погибли четверо мужчин», – уточнил собеседник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в сбыте метилового спирта погибшим был задержан безработный житель города Лодейное Поле.

В середине ноября массовое отравление метанолом произошло в Казани, тогда в больницу попали 15 студентов. Молодые люди на вечеринке по случаю дня рождения одного из них по ошибке выпили вместо спиртного «незамерзайку». Один из участников застолья взял ее из багажника, перепутав с приобретенным ранее контрафактным алкоголем в пластиковой таре.

Ранее в Свердловской области в результате отравления метанолом скончались 35 человека. В начале октября в Оренбургской области 34 человека погибли после употребления поддельного алкоголя с метанолом. По этому делу задержаны 15 подозреваемых.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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