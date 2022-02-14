Дочь дирижера Гергиева удалила гневный пост о губернаторе Санкт-Петербурга

Дочь дирижера Валерия Гергиева Наталия удалила из социальных сетей скандальную публикацию с жесткой критикой и гневными пожеланиями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова.

Поводом для провокационного публикации стал тот факт, что дирижер Гергиев заболел COVID-19. Возможно, его семья столкнулась с очередями в петербургских медучреждениях и другими проблемами в местной системе здравоохранения.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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