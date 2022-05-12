В Ленобласти полуторогодовалый малыш впал в кому от отравления наркотиками

В Ленинградской области ребенок 2021 года рождения попал в больницу с отравлением запрещенными веществами. Мать малыша проверяют правоохранительные органы. Из семьи изъяли еще двоих детей.
Маленький ребенок был госпитализирован в состоянии комы неясного генеза 10 мая. В анализах медики обнаружили следы запрещенных веществ, сообщили в региональном управлении СКР.
«По данному факту следственным отделом по городу Волхов Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка», – добавили в ведомстве.
Мать ребенка направлена на медицинское освидетельствование. Еще двоих детей 12 и 4 лет поместили в медицинское учреждение. Кроме того, в органы профилактики направлены обращения для решения вопроса лишения родительских прав матери.
Отмечается, что в настоящее время состояние ребенка улучшилось. Решается вопрос о переводе его из реанимационного отделения.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube