Уволен начальник мобилизационного управления Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом сообщается на сайте Смольного.

С 17 октября на этот пост назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления.

Причина освобождения от должности Шевченко не уточняется.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении мобилизации в столице. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14.00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», – написал градоначальник в своем блоге.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»