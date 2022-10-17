Уволен начальник мобилизационного управления Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом сообщается на сайте Смольного.
С 17 октября на этот пост назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления.
Причина освобождения от должности Шевченко не уточняется.
Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении мобилизации в столице. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14.00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», – написал градоначальник в своем блоге.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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