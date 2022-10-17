Петербуржцы раскритиковали слова Агапитовой о медобследовании мобилизованных после отправки в часть

Пользователи социальных сетей в очередной раз раскритиковали власти Санкт-Петербурга за нарушения при частичной мобилизации после заявления омбудсмена Светланы Агапитовой о возможности пройти медицинское обследование уже после отправки не подходящих по здоровью резервистов в войсковую часть. По мнению петербуржцев, подобных ошибок можно избежать.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова признала факт нарушений при призыве жителей Северной столицы на военную службу в рамках частичной мобилизации. По ее словам, большое количество жалоб касается мобилизованных с хроническими заболеваниями, несмотря на то, что в военкоматах должна проходить первичная оценка предоставляемых справок. Агапитова также подчеркнула, что были случаи, когда призванных уже из части отправляли на медицинское обследование, после чего решался вопрос, годен человек к военной службе или нет.

В социальных сетях на заявление омбудсмена отреагировали резко негативно, отмечая, что это именно тот случай, когда уполномоченный по правам человека «выполняет свои обязанности ровно наоборот». По мнению пользователей, решения представителей военных комиссариатов в части призыва негодных к службе граждан лишены логики, ведь все медицинские вопросы можно решить сразу, не создавая проблем горожанам и не возвращая их в последствии на дополнительное обследование.

Некоторые комментаторы задаются вопросом, проходят ли вообще мобилизованные медицинскую комиссию до того, как будет принято решение об их призыве. Как обращает внимание один из пользователей, на фоне происходящего в Петербурге в рамках частичной мобилизации жителям Северной столицы приходится самостоятельно бороться за свои права.

Также в Сети считают, что граждан, у которых имеются проблемы со здоровьем, изначально не стоит вызывать в военкоматы, так как люди не должны доказывать, что они больны.

Напомним, с конца сентября в Петербурге фиксируются разного рода нарушения при проведении мобилизационных мероприятий. СМИ сообщали о незаконных методах вручения повесток, в том числе с привлечением социальных работников, врачей и учителей, «облавах» на резервистов, угрозах в адрес населения, попытках призвать инвалидов и женщин, а также людей с хроническими заболеваниями. Несмотря на обещание губернатора Александра Беглова разобраться в каждом подобном случае, нарушений в Северной столице меньше не становится. На этом фоне за минувшие три недели Санкт-Петербург уже показал себя «образцовым» регионом с хаотичной и полной нарушений мобилизационной кампанией.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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