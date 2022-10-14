«Это незаконно»: в Совфеде призвали разобраться с облавами на резервистов

Все сигналы об облавах на резервистов необходимо проверять, и если они подтвердятся, подобным действиям должна быть дана правовая оценка. С таким заявлением сегодня выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», – написал сенатор в своем телеграм-канале. Так он отреагировал на пост члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилла Кабанова, который рассказал об одной из таких облав в Москве.

Позже Клишас заявил о незаконности повальных облав на резервистов, которые осуществляют сотрудники полиции. По его словам, у военкомов нет никаких прав действовать в отношении неопределенного круга граждан.

«Сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата», – написал политик, отметив, что эта процедура предусмотрена статьей 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и соответствующей Инструкцией (утверждена Приказом Министра обороны РФ N 366, МВД РФ N 789, ФМС РФ N 197 от 10.09.2007).

«В целом, вся работа с гражданами, предусмотренная ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», – подчеркнул Клишас.

Сенатор при этом указал, что полиция подключается к вопросам призыва на военную службу «только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица, либо при розыске уклонистов (подозреваемых или обвиняемых по соответствующему уголовному делу)».

Клишас также подчеркнул, что именно работники военкомата, согласно закону, вручают гражданам повестки, а не полиция и не ГИБДД при проверке документов. «И опять же, работник военного комиссариата может вручить повестку только заранее известному призывнику (или лицу, подлежащему мобилизации), который подходит под критерии призыва или мобилизации (и это соответствие проверено военкомом заранее)», – написал сенатор.

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», – заключил он.

Ранее сегодня член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что к нему обратились сотрудник и руководитель МГТС, имеющие бронь от мобилизации, с жалобой на то, что их задержали рядом с одной из станций столичного метро как уклонистов.

«Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время «облавы» на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», – написал правозащитник в своем телеграм-канале.

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему?" – отметил член СПЧ. По его мнению, «от таких действий вреда больше, чем от укропропаганды».

Кабанов признался, что считал фейками истории про «облавы», однако, по его словам, поверил таким сообщениям после того, как ему об этом рассказали люди, которых он лично знает и полностью им доверяет.

«Буду просить председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки», – заявил член СПЧ.

Ранее в четверг, 14 октября, телеграм-каналы сообщили о массовых раздачах повесток в Москве и Санкт-Петербурге. В столице правоохранители стоят у станций метро и вручают повестки мужчинам, у которых нет справки о брони. Соответствующие видео публикуют очевидцы в соцсетях. В Петербурге жительница дома по Кондратьевскому проспекту запечатлела на видео, как женщина-полицейский и двое мужчин в штатском караулят в подъезде выходящих из дома мужчин, чтобы выдать повестки.

Москва, Наталья Петрова

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