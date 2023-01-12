Санкции осложнили возвращение в Индию отремонтированной в России подлодки

Антироссийские санкции затруднили переправку в Индию подводной лодки, которая находилась на ремонте в России. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

Планировалось, что дизель-электрическая подлодка Sindhuratna будет доставлена в Индию из Северодвинска в октябре 2022 года на коммерческом корабле-доке. Однако владельцы судна изменили условия фрахта.

Согласно новым условиям, субмарину переправят на транспортный корабль в феврале 2023 года в норвежском порту Тремсё или любом другом порту Норвегии. Дальше подлодка должна попасть в Мумбаи, весь путь займет около 35 дней.

На Sindhuratna проводились работы по ремонту и модернизации в Центре судоремонта «Зездочка» в Северодвинске после крупной аварии и пожара в феврале 2014 года. Жертвами произошедшего на борту подлодки тогда стали два человека.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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