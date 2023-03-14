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Вторник, 14 марта 2023, 11:18 мск

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В Ленобласти школьник попал в реанимацию, выпив почти бутылку водки

В Ленинградской области подростка госпитализировали с тяжелым алкогольным отравлением. Ребенок выпил почти бутылку водки.

Инцидент произошел в поселке Войсковицы Гатчинского района, сообщают местные СМИ. Жители обнаружили мальчика без сознания на лестничной клетке дома по улице Манина и вызывали скорую помощь.

Установлено, что семиклассник выпил около 400 граммов водки. В настоящее время школьник находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что ребенок воспитывается в благополучной семье. Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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