В Ленобласти школьник попал в реанимацию, выпив почти бутылку водки

В Ленинградской области подростка госпитализировали с тяжелым алкогольным отравлением. Ребенок выпил почти бутылку водки.
Инцидент произошел в поселке Войсковицы Гатчинского района, сообщают местные СМИ. Жители обнаружили мальчика без сознания на лестничной клетке дома по улице Манина и вызывали скорую помощь.
Установлено, что семиклассник выпил около 400 граммов водки. В настоящее время школьник находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Отмечается, что ребенок воспитывается в благополучной семье. Правоохранительные органы проводят проверку.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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