В Петербурге осудили за взятки очередного бывшего чиновника

В Санкт-Петербурге продолжаются разоблачения коррупционеров из рядов бывших и нынешних должностных лиц различного уровня. По данным объединенной пресс-службы городских судов, Кировский районный суд 19 апреля признал виновным по делу о получении взяток экс-начальника отдела территориального Росимущества Михаила Ставпенка. Журналисты выяснили, что ранее он возглавлял в Северной столице юридический отдел Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, подведомственной городскому Комитету по контролю за имуществом (ККИ), а также входил в состав комиссии по противодействию коррупции.

В ходе судебного процесса следствие доказывало, что, являясь руководителем отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, Михаил Ставпенок вместе со своим заместителем Михаилом Мокравцовым, дело которого сейчас находится на рассмотрении, входил в состав группы лиц, причастных к похищению леса. Сторона обвинения указывала на то, что подсудимый и его сообщники готовили подложную документацию, тем самым помогая легализовать добытую незаконно древесину, а также участвовали в фиктивном выкупе похищенного материала посредством торгов. Эта деятельность осуществлялась в интересах ООО «Огни города», коммерческим директором которого до 2016 года являлся Ставпенок.

За создание благоприятных условия для срыва аукционов по продаже похищенной древесины, как отмечает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Ставпенок и его соучастники получали от заинтересованных предпринимателей солидные суммы. Следствию известно по меньшей мере о пяти таких «сделках» на общую сумму свыше 6,2 млн рублей. Сам Ставпенок признал вину, заключив досудебное соглашение.

Согласно решению Кировского районного суда Санкт-Петербурга, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ (два эпизода), а также ч. 6 ст. 290 УК РФ (три эпизода). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно и штрафом в размере 3 млн рублей.

СМИ регулярно отмечают в городе на Неве все новые случаи взяточничества и коррупционной деятельности среди должностных лиц, в том числе представителей администрации губернатора Александра Беглова. Причем по информации ряда источников, на официальных и неофициальных членах семьи нынешнего главы Смольного только недвижимости числится на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей.

Достигшей невероятных масштабов активностью нечистых на руку представителей власти в «культурной столице» при губернаторстве Беглова ранее заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Так, в январе минувшего года глава ведомства инициировал проверку по фактам хищения в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Напомним, в начале текущего месяца петербургские средства массовой информации сообщали о том, что бывшую сотрудницу регионального управления Роспотребнадзора Юлию Юджел Московский районный суд города признал виновной по чч. 1, 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и назначил ей штраф в размере 1 млн рублей, а также запретил занимать государственные и муниципальные должности в течение четырех лет.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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