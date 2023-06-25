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Воскресенье, 25 июня 2023, 14:14 мск

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В Петербурге 16-летний подросток умер от отравления алкоголем

16-летний житель Санкт-Петербурга скончался после употребления алкоголя. Его 14-летняя приятельница попала в больницу.

Трагедия произошла в пятницу вечером. Компания из трех парней и девушки собралась отмечать день рождения одного из них. Купили водку и вино в ближайшем магазине и пошли распивать во двор, передает телеграм-канал «Shot».

После употребления спиртных напитков двоим подросткам стало плохо, один из них, который не пил алкоголь, вызвал скорую помощь. В результате 16-летний юноша скончался. Девушку госпитализировали с отравлением, в ее крови также обнаружили наркотики.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Алкоголь,