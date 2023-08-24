В Ленобласти задержали рекордную партию наркотиков

В Ленинградской области задержали рекордную партию наркотиков. В фуре, приехавшей из Европы, перевозили более 800 килограмм гашиша стоимостью около 2 млрд рублей.
Тягач с полуприцепом остановили сотрудники Северо-Западного таможенного управления. Внутри были обнаружены 812 кг наркотика, расфасованного в 265 пакетов.
Отмечается, что грузовик прибыл в Россию из Эстонии. Стоимость партии оценивается в 2 млрд рублей.
В результате были задержаны три гражданина Литвы. Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств».
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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