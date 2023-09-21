В Петербурге у сторонника террористов нашли оружейный схрон

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в пособничестве террористам. У мужчины обнаружили оружие и символику запрещенной организации.

По данным спецслужб, 47-летний специалист экономической безопасности, проживающий в Кировском районе города, промышлял незаконным оборотом оружия. В ходе обысков у него дома нашли пистолет ТТ, около 400 патронов к нему, запасные магазины и различные приспособления для снаряжения патронов.

«Кроме того, у него обнаружили шеврон и три металлических знака с изображением флага террористической организации – легион «Свобода России»*», – сообщает телеграм-канал «Shot».

Мужчина ранее был судим за злоупотребление должностными полномочиями. Подозреваемого задержали.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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