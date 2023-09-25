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Понедельник, 25 сентября 2023, 12:44 мск

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В Ленобласти мужчина перевозил в строительных мешках более 120 кг наркотиков

Фото: МВД РФ

В Ленинградской области поймали наркокурьера, который вез более 120 кг гашиша. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции в селе Никольское. «В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили шесть полимерных строительных мешков, в каждом из которых было по несколько пакетов с неизвестным веществом общим весом свыше 121,5 кг. В результате исследования одного из пакетов эксперты установили, что в нем находится более килограмма наркотического средства – гашиша», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере».

«Водитель автомобиля задержан и заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается», – добавила Волк.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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