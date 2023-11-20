В Ленобласти школьник попал в больницу с отравлением наркотиками

В Ленинградской области 15-летнего подростка госпитализировали с наркотической интоксикацией. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Школьника обнаружили в подъезде жилого дома в поселке Тельмана Тосненского района и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациента отравление наркотическими веществами.
Известно, что мальчик учится в девятом классе школы в поселке имени Свердлова и ранее уже попадал к наркологам.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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