В Ленобласти школьник попал в больницу с отравлением наркотиками

В Ленинградской области 15-летнего подростка госпитализировали с наркотической интоксикацией. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьника обнаружили в подъезде жилого дома в поселке Тельмана Тосненского района и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациента отравление наркотическими веществами.

Известно, что мальчик учится в девятом классе школы в поселке имени Свердлова и ранее уже попадал к наркологам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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