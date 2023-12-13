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Среда, 13 декабря 2023, 09:25 мск

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В Петербурге задержали бывшего полицейского по делу о легализации 100 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Правоохранительные органы совместно со спецслужбами установили причастность к делу о легализации иностранных граждан сотрудника полиции, который уволился месяц назад по собственному желанию.

Подозреваемый был задержан в среду, 13 декабря, и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, передает ТАСС.

Схему легализации мигрантов выявили в октябре прошлого года. По данным следствия, преступная группа в течение как минимум четырех лет занималась массовой постановкой на учет иностранцев по месту пребывания в нежилых помещениях, где «проживающие» даже не появлялись. Таким образом, удалось легализоваться не менее 100 тыс. человек.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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