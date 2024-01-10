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Среда, 10 января 2024, 14:15 мск

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На границе России с Финляндией задержаны первые в этом году нарушители

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией. Об этом сообщили финские пограничники.

Отмечается, что четыре человека были задержаны в районе Париккала (Южная Карелия). «Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря Финляндия закрыла погранпереходы на границе с Россией до 14 января. Ожидается, что новое решение по этому вопросу будет принято 11 января.

Власти Финляндии считают, что РФ способствует отправке к границе мигрантов, которые просят убежища у Хельсинки. В Москве эти обвинения отвергают.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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