На границе России с Финляндией задержаны первые в этом году нарушители

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией. Об этом сообщили финские пограничники.

Отмечается, что четыре человека были задержаны в районе Париккала (Южная Карелия). «Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря Финляндия закрыла погранпереходы на границе с Россией до 14 января. Ожидается, что новое решение по этому вопросу будет принято 11 января.

Власти Финляндии считают, что РФ способствует отправке к границе мигрантов, которые просят убежища у Хельсинки. В Москве эти обвинения отвергают.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube