В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после вечеринки с наркотиками

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша был госпитализирован во время вечеринки. Предположительно, подросток отравился наркотическим веществом. Об этом сообщает портал 78.ru.

Молодые люди устроили вечеринку в квартире дома по улице Бассейной в Московском районе. Во время веселья один из подростков принял психотропное вещество и потерял сознание.

В результате парень попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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