В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после вечеринки с наркотиками

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша был госпитализирован во время вечеринки. Предположительно, подросток отравился наркотическим веществом. Об этом сообщает портал 78.ru.
Молодые люди устроили вечеринку в квартире дома по улице Бассейной в Московском районе. Во время веселья один из подростков принял психотропное вещество и потерял сознание.
В результате парень попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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