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Четверг, 14 марта 2024, 09:27 мск

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В Петербурге задержали террористов, планировавших отравить российских военных в зоне СВО

В Санкт-Петербурге спецслужбы выявили ячейку украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, члены которой хотели отравить продукты, направляемые российским военнослужащим в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории города Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Четыре жителя города по заданию кураторов намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гумпомощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне СВО, и жителям новых регионов России.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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