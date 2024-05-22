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Среда, 22 мая 2024, 10:08 мск

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В Петербурге граждан Камеруна задержали с крупной партией наркотиков

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих наркоторговцев из Камеруна. При себе у них обнаружили почти два килограмма мефедрона и 50 разовых доз этого наркотика.

Иностранцы делали закладки с наркотиками, а также распространяли запрещенные вещества оптовыми партиями. Старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Проверяется причастность камерунских наркоторговцев к другим преступлениям.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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