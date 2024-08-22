Житель Санкт-Петербурга избавлялся от наркофермы из-за аллергии и попался полиции

В Санкт-Петербурге наркоман решил вырастить дома коноплю, но, когда у него появилась аллергия, попытался избавиться от кустов и был пойман полицейскими. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Мужчина купил у дилера запрещенное вещество и в целях экономии попробовал сам вырастить каннабис дома. Спустя некоторое время, когда кусты подросли, у наркофермера появились симптомы аллергии, тогда он попытался избавиться от растений и отнес их в мусорный контейнер.

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли 45 кустов конопли, а также готовый к употреблению наркотик.

Суд признал мужчину виновным в незаконном культивировании наркотических растений в крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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