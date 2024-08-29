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Четверг, 29 августа 2024, 11:53 мск

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Под Петербургом при тушении пожара в доме обнаружили нарколабораторию

Пожарные обнаружили нарколабораторию при тушении пожара в деревне под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает портал 78.ru.

Двухэтажный дом загорелся накануне днем в Малом Карлино. На место прибыла бригада пожарных, огонь удалось оперативно потушить.

Во время разбора завалов обнаружили несколько контейнеров и канистр с разными жидкостями, а также лабораторные принадлежности. Предположительно, жильцы занимались незаконным производством наркотиков.

Выяснилось, что дом находился в аренде, а собственник находится за границей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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