Под Петербургом при тушении пожара в доме обнаружили нарколабораторию

Пожарные обнаружили нарколабораторию при тушении пожара в деревне под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает портал 78.ru.
Двухэтажный дом загорелся накануне днем в Малом Карлино. На место прибыла бригада пожарных, огонь удалось оперативно потушить.
Во время разбора завалов обнаружили несколько контейнеров и канистр с разными жидкостями, а также лабораторные принадлежности. Предположительно, жильцы занимались незаконным производством наркотиков.
Выяснилось, что дом находился в аренде, а собственник находится за границей.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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