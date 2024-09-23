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Понедельник, 23 сентября 2024, 13:31 мск

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В Санкт-Петербурге задержали банду наркопиарщиков

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, которая размещала рекламу наркотиков в центре города. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители заметили на одном из домов на Невском проспекте большой баннер с QR-кодом. Пройдя по ссылке, они попали на площадку интернет-магазина по продаже наркотиков, а затем вышли на мужчину, который и занимался рекламой запрещенных веществ. Задержанный подробно рассказал, как получал деньги и указания от заказчика рекламы и выполнял их, оплачивая необходимые материалы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Склонение к потреблению наркотических средств с использованием сети «Интернет». В результате расследования полицейским удалось задержать еще четверых распространителей информации.

«В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных обнаружена и изъята рекламная продукция в виде баннера с изображенным на нем QR-кодом для перехода на виртуальную наркоплощадку и музыкальные колонки, а также мобильные телефоны и ноутбук», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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