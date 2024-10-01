Полицейские спасли застрявшего в гараже мужчину и обнаружили там нарколабораторию

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили лабораторию в гараже, когда приехали на призыв о помощи. Об этом сообщают местные СМИ.

Председатель гаражного кооператива позвонил в полицию и сообщил, что владелец одного из боксов не может выбраться и просит о помощи. Правоохранители помогли мужчине и осмотрели его гараж.

В помещении обнаружили несколько канистр с подозрительной жидкостью синего цвета, оборудование для изготовления запрещенных веществ и 38 пакетов с порошком общим весом почти в 39 килограммов.

В настоящее время владелец гаража находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали наркотическое опьянение. Его допросят после того, как он придет в себя.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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