российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 октября 2024, 10:21 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Полицейские спасли застрявшего в гараже мужчину и обнаружили там нарколабораторию

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили лабораторию в гараже, когда приехали на призыв о помощи. Об этом сообщают местные СМИ.

Председатель гаражного кооператива позвонил в полицию и сообщил, что владелец одного из боксов не может выбраться и просит о помощи. Правоохранители помогли мужчине и осмотрели его гараж.

В помещении обнаружили несколько канистр с подозрительной жидкостью синего цвета, оборудование для изготовления запрещенных веществ и 38 пакетов с порошком общим весом почти в 39 килограммов.

В настоящее время владелец гаража находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали наркотическое опьянение. Его допросят после того, как он придет в себя.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Амурской области обнаружили нарколабораторию и полтонны марихуаны / В Санкт-Петербурге задержали банду наркопиарщиков / Греция экстрадировала в Россию наркоторговца из Башкирии / В Москве полицейский попался на торговле наркотиками / В Крыму задержали наркодилеров с крупной партией синтетики / Под Петербургом при тушении пожара в доме обнаружили нарколабораторию / Житель Санкт-Петербурга избавлялся от наркофермы из-за аллергии и попался полиции / В Новой Зеландии волонтеры раздали нуждающимся конфеты с наркотиками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,