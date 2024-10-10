российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 октября 2024, 10:31 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге двое подростков попали в больницу с отравлением опиоидами

В Санкт-Петербурге двое 17-летних подростков попали в больницу с отравлением наркотическими веществами. Об этом сообщает портал «78.ru».

Юношей заметили прохожие около станции метро «Проспект Большевиков». Прибывшие на место медики госпитализировали подростков.

Обследование показало, что парни отравились опиоидами. Выяснилось, что подростки приехали в Петербург из Пскова. Они нигде не учились и не работали.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотрафиком / Полицейские спасли застрявшего в гараже мужчину и обнаружили там нарколабораторию / В Амурской области обнаружили нарколабораторию и полтонны марихуаны / В Санкт-Петербурге задержали банду наркопиарщиков / Греция экстрадировала в Россию наркоторговца из Башкирии / В Москве полицейский попался на торговле наркотиками / В Крыму задержали наркодилеров с крупной партией синтетики / Под Петербургом при тушении пожара в доме обнаружили нарколабораторию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,