В Петербурге двое подростков попали в больницу с отравлением опиоидами

В Санкт-Петербурге двое 17-летних подростков попали в больницу с отравлением наркотическими веществами. Об этом сообщает портал «78.ru».

Юношей заметили прохожие около станции метро «Проспект Большевиков». Прибывшие на место медики госпитализировали подростков.

Обследование показало, что парни отравились опиоидами. Выяснилось, что подростки приехали в Петербург из Пскова. Они нигде не учились и не работали.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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