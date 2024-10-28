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Понедельник, 28 октября 2024, 13:47 мск

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Российские таможенники обнаружили 16,5 кг наркотиков в автомобиле из Польши

В Калининградской области таможенники обнаружили крупную партию наркотиков в автомобиле из Польши. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в багажнике машины четыре коробки с моющим средством, на которые отреагировала служебная собака. В коробках были плотно уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами.

Экспертиза показала, что в пакетах находились 5,5 кг гашиша и 11 кг синтетических наркотиков. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 24 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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