Российские таможенники обнаружили 16,5 кг наркотиков в автомобиле из Польши

В Калининградской области таможенники обнаружили крупную партию наркотиков в автомобиле из Польши. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили в багажнике машины четыре коробки с моющим средством, на которые отреагировала служебная собака. В коробках были плотно уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами.
Экспертиза показала, что в пакетах находились 5,5 кг гашиша и 11 кг синтетических наркотиков. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 24 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).
Калининград, Зоя Осколкова
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