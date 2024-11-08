Спецслужбы перекрыли канал поставки кокаина в Европу и изъяли тонну наркотика

Федеральная служба безопасности РФ перекрыла канал поставки латиноамериканского кокаина в государства ЕС транзитом через территорию России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В октябре спецслужбы выявили на границе с Латвией грузовик, в котором был пустой высокотехнологичный тайник. Дальнейшее наблюдение установило, что фура использовалась для перевозки крупных партий запрещенных веществ.

«На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза», – говорится в сообщении.

За несколько часов до задержания иностранцы попытались сбыть 20 кг наркотика, для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области, а координаты схрона сообщили российским наркодилерам. «При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонской Республики и двое граждан России», – добавили в ЦОС.

Общая масса партии превышает 1 тонну, а ее стоимость оценивается в 3,5 млрд рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Всех подозреваемых арестовали. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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