российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 апреля 2025, 12:13 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5 тыс. л», – написала Волк в своем телеграм-канале.

В ходе обыска было изъято более 43 кг готового наркотического вещества. Экспертиза показала, что в лаборатории производили мефедрон.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). 39-летний подозреваемый задержан.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Наркотики

США хотят применять боевые дроны против наркокартелей в Мексике / Колумбия передала США восьмерых членов наркокартелей / В Хабаровске наркодилер перевозил мефедрон в мультиварках / Канадский сноубордист попал в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников / Польские пограничники достали более 100 кг кокаина со дна Балтийского моря / Уронивший посылку курьер вывел полицейских на наркоплантацию / Наркотрафик через Россию резко вырос после начала СВО / На Бали россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,