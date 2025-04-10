В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5 тыс. л», – написала Волк в своем телеграм-канале.
В ходе обыска было изъято более 43 кг готового наркотического вещества. Экспертиза показала, что в лаборатории производили мефедрон.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). 39-летний подозреваемый задержан.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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