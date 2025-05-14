В Петербурге в грузе с бананами нашли наркотики на 500 млн рублей

В Санкт-Петербурге таможенные службы пресекли контрабанду крупной партии наркотиков. Запрещенные вещества спрятали в контейнерах с бананами.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), груз прибыл в Большой порт Санкт-Петербурга из Латинской Америки. Наркотики были размещены в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.

«Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube