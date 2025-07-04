В Петербурге иностранца задержали при попытке продать партию наркотиков за 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали иностранного гражданина, который пытался продать крупную партию кокаина. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Гражданина Эквадора поймали с поличным, когда он передавал покупателю 23 прямоугольных брикета с наркотическим средством общим весом 23 килограмма. Стоимость такой партии на черном рынке достигает 100 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Иностранца заключили под стражу. Расследование продолжается.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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