российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 июля 2025, 15:10 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге иностранца задержали при попытке продать партию наркотиков за 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали иностранного гражданина, который пытался продать крупную партию кокаина. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Гражданина Эквадора поймали с поличным, когда он передавал покупателю 23 прямоугольных брикета с наркотическим средством общим весом 23 килограмма. Стоимость такой партии на черном рынке достигает 100 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Иностранца заключили под стражу. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Наркотики

В Подмосковье мать и няня распространяли наркотики во время прогулок с ребенком / Под Волгоградом задержали банду наркоторговцев / Таможенники обнаружили семь ведер с наркотиками в посылке из Италии / В Волгограде контрактник сбежал из части и продавал наркотики / В фуре с розами обнаружили более 15 кг кокаина из Эквадора / Спецслужбы перекрыли два канала поставок кокаина на 6 млрд рублей / В Казани наркоторговец погиб, убегая от полиции / В Петербурге в грузе с бананами нашли наркотики на 500 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,