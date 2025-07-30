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Среда, 30 июля 2025, 10:56 мск

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В Петербурге трехлетний мальчик отравился наркотиками

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотическим веществом. Об этом сообщают местные СМИ.

Ребенок нашел бутылку с неизвестной жидкостью на детской площадке и сделал несколько глотков. Малышу стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время маленький пациент находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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