В Петербурге трехлетний мальчик отравился наркотиками

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотическим веществом. Об этом сообщают местные СМИ.
Ребенок нашел бутылку с неизвестной жидкостью на детской площадке и сделал несколько глотков. Малышу стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время маленький пациент находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»