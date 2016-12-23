Эксперты вслед за Памфиловой предложили отказаться от единого дня голосования / Чтобы не ограничивать конкуренцию и открытость на выборах

Публикации за 23.12.16

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выработали рекомендации по модернизации избирательной системы. Среди предложений – отказ от единого дня голосования и переход к комбинированному варианту, а также возвращение возможности внесения денежного залога наравне со сбором подписей для участия в выборах. Рекомендации были разработаны в ходе круглого стола с участием представителей парламентских партий, независимых экспертов и политтехнологов, сообщает РБК.

В ходе дискуссии мнения экспертов по дате единого дня голосования разделились. Часть экспертов выступила за отмену единого дня голосования, другие – против, третьи предложили разбить единый день голосования на два дня, весной и осенью. Именно последний, комбинированный вариант вошел в перечень экспертных рекомендаций. Авторы идеи полагают, что выборы в один день в общероссийском масштабе «ограничивают принципы конкуренции, открытости и легитимности», а смещение единого дня голосования даст возможность регионам и органам местного самоуправления самостоятельно выбирать даты и формат проведения выборов. Кроме того, новшество позволит «сильным местным кандидатам проявить себя вне зависимости от партийной кампании», считает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Эксперты также предлагают дать возможность гражданам голосовать не только по прописке, но и по месту фактического проживания. В случае принятия этого изменения, голосовать смогут те, кто находится в день голосования в другом регионе, что повысит активность избирателей. Кроме того, для повышения явки предложено разрешить голосовать по месту временной регистрации.

По словам Калмыкова, Центризбирком пока никак не отреагировал на их предложения. Впрочем, в ЦИКе не исключают корректировки избирательных процедур. Как отметил член Центризбиркома Николай Левичев, изменения в избирательное законодательство обсуждались на встрече руководства ЦИК с главами региональных избиркомов в среду, 21 декабря. «Изменения вноситься будут, но это не вопрос ближайшего времени, – указал он. – Сейчас они прорабатываются».

Также среди рекомендаций значится упрощение регистрации кандидатов на выборах, для чего эксперты предложили ввести финансовый залог – альтернатива сбору подписей. Денежный залог был отменен в 2009 году. До этого кандидаты на выборах всех уровней могли вносить его для того, чтобы получить возможность баллотироваться. Для федеральных выборов был установлен залог в размере 15% от предельно возможного уровня избирательного фонда. Регионы размер залога определяли самостоятельно, но не менее 10%.

Эксперты убеждены, что залог должен быть «альтернативой сбору подписей, поскольку последний в некоторых случаях используется недобросовестными чиновниками в качестве способа необоснованного ограничения».

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Об этом глава ЦИК заявила на совещании глав региональных избиркомов, состоявшемся накануне, сообщала газета «Коммерсантъ». Накануне глава ЦИК заявила, что обсуждение переноса единого дня голосования – «это внутреннее дело» Центризбиркома. «Мало ли что мы обсуждали», – сказала Памфилова (цитата по РИА «Новости»).

По данным источника РБК в ЦИКе, пока вопрос о возможной отмене единого дня голосования или о переносе его на другую дату обсуждается исключительно на уровне Центризбиркома в комплексе других проблем, касающихся как избирательного законодательства, так и работы избирательных комиссий. Отмечается, что позже все предложения, прозвучавшие на совещании глав региональных избиркомов, обобщат и ими займется специальная рабочая группа с участием представителей ЦИК, правительства и парламента, которая будет создана после Нового года.

Москва, Светлана Петрова

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