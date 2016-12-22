СМИ: единый день голосования могут отменить / Такую возможность допустила глава ЦИК Элла Памфилова

Публикации за 22.12.16

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Об этом глава ЦИК заявила на совещании глав региональных избиркомов, состоявшемся накануне, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас единый день голосования приходится на третье воскресенье сентября.

По словам одного из участников совещания, на встрече прозвучало «предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно». Он пояснил, что в ситуации, когда «членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок».

Ранее, 19 декабря Памфилова проинформировала президента Владимира Путина о нарушениях, допущенных в ходе сентябрьских выборов в Госдуму, и о «работе над ошибками», которую ЦИК провел после голосования. Кроме этого, руководитель Центризбиркома доложила о 23 регионах, где были допущены серьезные нарушения. Также Памфилова предложила продолжить практику видеонаблюдения на президентских выборах в 2018 году.

Ранее в декабре глава Центризбиркома исключила возможность проведения в России досрочных выборов главы государства. «Это невозможно уже технически», – пояснила она. Тогда же Памфилова отмечала, что о новшествах в избирательном законодательстве можно будет говорить после выборов президента.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 22.12.16

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