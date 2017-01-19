«Негативные факторы будут сохраняться»: Медведев призвал «не обольщаться» отменой санкций и нефтяным ростом

Публикации за 19.01.17

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил о сохранении в среднесрочной перспективе таких негативных для российской экономики тенденций, как санкции и невысокие цены на энергоресурсы. В связи с этими премьер-министр призвал «не обольщаться» отменой ограничений и ростом стоимости нефти. Об этом Медведев заявил на заседании кабмина в четверг, 19 января.

Глава правительства отметил, что в ближайшие месяцы России «предстоит перейти от адаптации экономики к внешним рискам к выведению ее на траекторию устойчивого роста». При этом, по его словам, властям придется постараться «придать этому развитию хорошую динамику», несмотря на сохраняющиеся негативные факторы – санкции и «относительно невысокие цены на энергоресурсы».

Медведев призвал «не обольщаться» и не ждать их преодоления в среднесрочной перспективе. «Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза», – заявил он, открывая заседание правительства.

Премьер назвал главные задачи кабмина в этом году – выполнение социальных обязательств и «обеспечение роста экономики».

В середине декабря Медведев заявил, что перед правительством стоит задача добиться темпов роста выше среднемировых. Глава кабмина заявил, что его н»е устраивают темпы роста экономики «в 0,5%, в 1% и даже в 1,5%».

Напомним, что на прошлой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов посоветовал бизнесу готовиться к отмене западных санкций и контрсанкций в конце года в случае потепления отношений России и Запада.

Москва, Светлана Петрова

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