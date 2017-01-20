Журналисты CNN мечтают об убийстве Трампа на инаугурации (ВИДЕО) / За то, что новый президент обвинил их в создании фейковых новостей

Публикации за 20.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/qxIG4dduqy0?rel=0">Video</a> Видеосюжет, в котором CNN призывает к убийству Трампа.

Телеканал CNN перед инаугурацией опубликовал сюжет, в котором журналист Брайан Тодд мечтает об убийстве Дональда Трампа. А заодно о смерти верхушки Конгресса, состоящей из республиканцев. Сразу после выборов Трамп высказал редакторам крупнейших СМИ США все, что думает об их манипуляциях, а на прошлой неделе персонально отчитал CNN за тиражирование вымышленных новостей.

В сюжете CNN почти без умолчаний высказывается мечта американских либералов о том, чтобы республиканец Трамп разделил судьбу Джона и Роберта Кеннеди. Предполагается, что во время инаугурации будет совершено покушение, в результате которого погибнет избранный президент, его ставленники для новой администрации и верхушка Конгресса США, который сейчас контролируется членами Республиканской партии.

В конституции США прописан механизм экстренного руководства страной в случае чрезвычайных обстоятельств. Если президент и вице-президент страны погибают или становятся неспособными исполнять свои прямые обязанности из-за состояния здоровья, власть переходит к спикеру палаты представителей Конгресса, а за ним – к временному председателю сената.

В CNN предполагают: если во время церемонии 20 января произойдет крупная атака террористов, в ходе которой погибнут все первые лица государства, то власть на время перейдет к одному из министров. При этом первым в списке преемников значится госсекретарь США, приводит NEWSru данные из сюжета американской телекомпании.

В качестве меры предосторожности по законам США один из членов кабинета министров, так называемый дежурный преемник, не будет присутствовать на инаугурации. Вместо этого он будет находиться в секретном месте вместе с сотрудниками секретной службы, которые будут обеспечивать его безопасность. В случае трагедии власть в стране перейдет именно в руки «дежурного преемника».

На это и высказываются надежды в сюжете CNN: экстренным преемником может стать только член команды Обамы. Ни один из назначенцев Трампа не может претендовать на эту роль, так как все кандидатуры министров должны быть предварительно согласованы с конгрессменами.

К комментариях к телесюжету зрители обвиняют CNN в том, что материал этого телеканала является прямым призывом к убийству президента. И считают, что за это CNN должен быть закрыт FCC (Федеральной комиссией по связи). «Демократы снова пробили дно», – заметили зрители.

Кроме того, что CNN является практически официальным рупором американской Демпартии, у журналистов телеканала есть и личные причины для нелюбви к новому президенту. Трамп без политкорректных иносказаний и обоснованно обвинил их в тиражировании фальшивых новостей. Сразу после победы на выборах в конце 2016 года будущий президент собрал руководство крупнейших американских СМИ, травивших его весь год, и объявил, как будет строиться дальнейшая работа с ними: отчитал за непрофессионализм, нагнетание истерики в обществе, за провоцирование раскола американцев на два непримиримых лагеря и публикацию фейков. А на прошлой неделе Трамп просто отказался отвечать на вопрос от журналистов CNN и BuzzFeed. «Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости», – заявил Трамп. Досталось и другому либеральному телеканалу – ABC News. Новый президент также обвинил его в подтасовках, но все же позволил задать вопрос журналисту этого СМИ.

Отметим, что «либеральный триумвират» из CNN, ABC и NBC, которых больше прочих обвиняли в тиражировании вымышленной информации, в конце 2016 года организовал кампанию «по борьбе с фейковыми новостями». На что их оппоненты из республиканского лагеря не преминули заметить: громче всех «держи вора!» кричит сам вор. Одновременно СМИ демократов последние два месяца посвящают массу эфирного времени для максимально подробного освещения антитрамповских выступлений. От погромов сразу после выборов до вязаных вагин на шапочках нью-йоркских и вашингтонских феминисток, которые те собираются надеть сегодня по случаю инаугурации Трампа.

В то же время на страницах Washington Times и в эфире и на сайтах республиканского Fox News публикуется информация о том, что акции против вступления Трампа в должность щедро оплачиваются. Каждому участнику платят 2500 долларов в месяц.

WT привела свидетельства того, что объявления о наборе «протестующих» были опубликованы в нескольких десятках городов. Предполагается, что деньги поступают от миллиардера Джорджа Сороса, который финансировал кампанию Хилари Клинтон и является последовательным сторонником курса демпартии. Некоторые считают, что Сорос является одним из тех, кто определял внутреннюю и внешнюю политику демократов. Среди прочих грехов, приписываемых финансисту, консерваторы обвиняют Сороса в подготовке в США государственного переворота едва ли не по тем же схемам, что были реализованы на его деньги во многих странах мира.

Вашингтон, Алексей Усов

Вашингтон. Другие новости 20.01.17

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