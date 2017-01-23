В Кремле не видят выборов президента в повестке дня. «Рано говорить о явке»

Публикации за 23.01.17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля пока нет темы президентских выборов.

«Никаких ориентиров (по явке – прим. ред.) нет, – сказал представитель кремлевской администрации журналистам. – А главное, что пока тема предстоящих президентских выборов не стоит на повестке дня, еще рано говорить об этом». Поэтому, по словам Пескова, сейчас преждевременно говорить об аспектах избирательной кампании, в том числе о возможной явке избирателей. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, как в президентской администрации оценивают риски низкой явки на предстоящих выборах президента 2018 года.

Песков также сообщил, что в Кремле не анализировали риски низкой явки на выборах главы государства.

Ранее сегодня гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РБК назвал низкую явку основным риском выборов президента России в марте 2018 года. По его мнению, это «удар по легитимности» и возможный кризис системы, построенной на доверии к «первому лицу».

В декабре прошлого года пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле нет решений о переносе даты президентских выборов в России: «Я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет». Он также сообщил, что ему неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на выборах 2018 года. На прошлой неделе Песков выразил надежду, что Путин примет участие в президентских выборах.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.01.17

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