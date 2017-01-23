«Царь ненастоящий!»: глава ВЦИОМ назвал основную проблему выборов-2018

Публикации за 23.01.17

Основной риск выборов президента России в марте 2018 года – низкая явка. Это «удар по легитимности» и возможный кризис системы, построенной на доверии к «первому лицу». С таким прогнозом выступил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В интервью РБК Федоров пояснил, что выборы президента – «единственные выборы в России, которые имеют критическое значение для устойчивости системы, это главный источник ее легитимности». А легитимность государственной системы в России определяет «не Конституция, не законы, а популярность первого лица». Поэтому «низкая явка – удар по легитимности».

«Есть ли шанс, что на выборах 2018 года победит кто-либо кроме Путина? Да, такой шанс есть, – признал Федоров. – Но он существует только в том случае, если Путин откажется баллотироваться и предложит вместо себя кого-то другого. Если он сам будет баллотироваться, такого шанса нет». В этом случае «рациональный мотив прийти и поддержать Путина у избирателей, которые и так убеждены, что он победит, стремится к нулю, значит, растет желание остаться дома». Тем более что речь идет уже о четвертом сроке Путина.

В числе других рисков на президентских выборах Федоров назвал невысокую активность голосования со стороны наиболее активных и трудоспособных слоев населения и слабое голосование в крупных городах.

Использование же административного ресурса для обеспечения высокой явки также рискованно: появится «много желающих продемонстрировать, что победа Путина фальшивая». Федоров напомнил о выборах Госдумы в 2011 году и о том, что в кампании 2018 года будет приковано очень большое внимание. «Поэтому сценарий преимущественно административной мобилизации для выборов 2018 года опасен», – сказал социолог и выразил уверенность, что в Кремле это понимают.

24 декабря 2016 года администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, одной из учебных задач которого было обсуждение 70-процентной явки на выборах президента и получение такого же результата для основного кандидата.

До сих пор явка на президентских выборах в России никогда не достигала 70%, хотя и приближалась к этому значению. Так, в 2012 году она составила 65,3%, в 2008-м – более 69%, в 2004-м – 64,4%, в 2000-м – 68,7%. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре была 69,8%, во втором – 69,4%.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.01.17

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