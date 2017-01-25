Ученый-геронтолог предсказал Путину еще «20 лет минимум»

Публикации за 25.01.17

Президент России Владимир Путин может продолжать выполнять свои обязанности ещё 20 лет минимум. С таким прогнозом выступил главный геронтолог Петербурга, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон.

В интервью «Фонтанке» ученый объяснил свою позицию: «Учитывая его прошлое (то, что он мастер спорта), правильный образ жизни, военное воспитание, соблюдение… диеты, насколько я знаю, и занятия физкультурой, – его потенциал очень высок». Хавинсон особо подчеркнул, что говорит все это не потому, что чего-то боится. «Я независимый человек. Но он – образец, – похвалил геронтолог Путина. – Потенциал нашего президента блестящий. Это десятки лет. Двадцать лет – минимум. Его ресурс очень высок».

Комментируя итоги голосования пользователей портала – на вопрос «Должна ли наука и медицина стремиться максимально продлить работоспособность и жизнь ведущих государственных деятелей?» 66% ответили «Нет» – он выразил несогласие с мнение большинства. Однако добавил, что сменяемость власти – «естественный процесс» и «жизнь нас поправит».

В 2016 году Владимир Хавинсон был награждён Орденом дружбы. Завтра он получит награду у Кремле из рук Путина.

Геронтология – наука, изучающая старение человека, его причины и способы борьбы. Под началом Владимира Хавинсона был создан ряд препаратов, которые применяются в российской медицине.

Напомним, выборы президента РФ назначены на март 2018 года. В Кремле пока что не дают четких ответов на вопросы журналистов о том, будет ли Путин баллотироваться.

Добавим, что сегодня в МГУ на встрече со студентами Путин подпел выступавшему с гитарой молодому человеку. Один из студентов исполнял для президента песню на стихи Владимира Войновича – «Четырнадцать минут до старта», но после первых нескольких строк забыл слова. Президент поддержал барда, подпев забытые строчки и завершив куплет хором с остальными участниками встречи.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 25.01.17

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