NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 23.12.16

Путин кратко высказался о досрочных выборах

Путин кратко высказался о досрочных выборах

Президент РФ Владимир Путин очень кратко ответил на вопрос зарубежного корреспондента о проведении досрочных президентских выборов в России: «Возможно, но не целесообразно».

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что слухи о переносе президентских выборов – не более чем «гадание на кофейной гуще» и «схоластика». В ЦИК РФ также опровергали подобную информацию.

Несколько раз различные источники сообщали о возможном переносе выборов президента РФ на более ранние сроки. В качестве доказательств этой версии приводилась реформа и перестановки в администрации президента. Впрочем, большинство экспертов отрицали возможность досрочных выборов. Официального подтверждения этой информации также никогда не было. Выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.12.16

Челябинск лишили права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту. / Победа ЛДПР над «ЕР» и жесткий провал «Партии Роста». Объявлены лауреаты первой политической премии РАСО «Гамбургский счет». / Глеб Кузнецов: Обновление Госдумы наткнулось на «подводные камни».

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

/ /

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter