Путин кратко высказался о досрочных выборах

Публикации за 23.12.16

Президент РФ Владимир Путин очень кратко ответил на вопрос зарубежного корреспондента о проведении досрочных президентских выборов в России: «Возможно, но не целесообразно».

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что слухи о переносе президентских выборов – не более чем «гадание на кофейной гуще» и «схоластика». В ЦИК РФ также опровергали подобную информацию.

Несколько раз различные источники сообщали о возможном переносе выборов президента РФ на более ранние сроки. В качестве доказательств этой версии приводилась реформа и перестановки в администрации президента. Впрочем, большинство экспертов отрицали возможность досрочных выборов. Официального подтверждения этой информации также никогда не было. Выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года.

Москва, Зоя Березина

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