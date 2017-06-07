В России принят закон о создании единого реестра коррупционеров

В России будет создан реестр чиновников, уволенных с госслужбы за совершение коррупционного правонарушения. В список включат и сотрудников силовых структур, лишившихся должностей в связи с утратой доверия.

Правительственный закон о создании реестра коррупционеров приняла в третьем, окончательном, чтении Госдума. Ожидается, что ресурс поможет кадровым службам при отборе кандидатов на государственные должности. Реестр даст информацию, необходимую для соблюдения претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке к закону говорится, что с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволены 1,2 тысяч чиновников. Главная причина их отставки – «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

В реестр включат лишившихся своих постов за коррупционные действия высших государственных чиновников, работников прокуратуры, СКР и органов внутренних дел, а также сотрудников таможенной службы и военнослужащих. Кроме того, список пополнят коррупционеры, работавшие в ЦБ РФ, государственных корпорациях, Пенсионном фонде и Фонде соцстрахования.

Работодателей обяжут включать в список сотрудников, уволенных в связи с утратой доверия, соответствующей статьей в Трудовом кодексе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.17

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