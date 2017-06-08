Госдума готова запретить технологии обхода блокировок в интернете

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ввести ограничения на использование технологий для «обхода блокировок» сайтов в интернете. Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Ее авторами выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ).

Из пояснительной записки следует, что необходимо запретить использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Кроме того, законопроект предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. Предполагается, что за неисполнение в течение 30 дней требований Роскомнадзора о запрете будет ограничен доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.

Авторы инициативы заявляют, что в настоящее время существует возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в поисковиках, а также часто используются технологии, позволяющие обойти блокировку запрещенных ресурсов. Используются технологии, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.17

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