«Безумие»: Интернет-омбудсмен раскритиковал идею запрета анонимайзеров

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев в назвал «безумием» законопроект, предполагающий введение полного запрета использования методов просмотра заблокированных ресурсов и страниц в Сети.

«Все это идет вразрез со здравым смыслом. В законопроекте говорится о технологиях, которые позволяют обходить блокировку. В первую очередь, это VPN и анонимайзеры. Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», – заявил эксперт.

Он также отметил, что технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, но «это будет преследование собственных граждан в собственной стране». Также Мариничев сравнил введение предлагаемого запрета с запретом российским гражданам «вставлять в двери замки». «Ключи нужно сдать, а с окон снять шторы и занавески, чтобы было видно, как граждане живут», – приводит слова эксперта РБК.

Как писал «Новый День», представители трех фракций внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение запрета на использование технологий, позволяющих обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов. В документе отмечается, что, если провайдеры в течение 30 дней самостоятельно не ограничат доступ к сайтам, которые позволяют обойти блокировку, то этим займется Роскомнадзор.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.17

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