В России задумали запретить анонимайзеры и VPN-сервисы / ... чтобы предотвратить обход блокировки запрещенных сайтов

Публикации за 19.04.17

В России разработан законопроект, запрещающий использовать на территории страны программы, позволяющие обходить блокировку запрещенных ресурсов. Документ разработан Роскомнадзором по инициативе Совета безопасности России. Его суть – обязать анонимайзеры и виртуальные частные сети (VPN) блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в интернет-компаниях. Информацию изданию подтвердил федеральный чиновник.

По сведениям других источников, технически текст проект закона разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза, объединяющего крупнейшие медиахолдинги и операторов связи, чтобы запретить пользователям заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. В Роскомнадзоре не смогли прокомментировать данную информацию. Представитель МКС, в свою очередь, заявил, что союз не имеет отношения к разработке документа.

Авторы инициативы указывают, что сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения. Однако технологии, подобные прокси-серверам и VPN-сервисам, помогают пользователям «обходить» блокировки и получать доступ к заблокированным сайтам, жалуются они. По этой причине законопроект предлагает полностью запретить использовать в РФ сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам. Авторы документы отмечают, что владельцам VPN-cервисов и анонимайзеров предлагается самим блокировать доступ к сайтам из реестра запрещенных. В противном случае, их работа будет также запрещена на территории России.

Кроме того, законопроект обязывает поисковики прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то ему будет грозить штраф до 700 тысяч рублей.

Ранее газета сообщала, что Роскомнадзор ведет переговоры с VPN-сервисами о блокировках. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что анонимайзеры зачастую не отказываются от сотрудничества с ведомством: подключаются к единому реестру и ограничивают доступ к запрещенным сайтам, исполняя, таким образом, российское законодательство. Он также отметил, что для анонимайзеров необходимо отдельное регулирование.

Ранее также сообщалось, что популярные анонимайзеры Cameleo и Kproxy, которые были заблокированы летом того же года, возобновили свою работу, после того как закрыли доступ к сайтам, запрещенным в России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.04.17

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