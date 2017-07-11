Администрация Трампа одобрила новый пакет санкций против России

Белый дом одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана, ранее принятый сенатом США, сообщает Washington Post со ссылкой на директора по законодательным вопросам американской администрации Марка Шорта.

По словам чиновника, администрация Дональда Трампа «полностью поддерживает» новые ограничительные меры. В то же время, отметил Шорт, Белый дом недоволен ограничением полномочий президента, которое предусмотрено в законопроекте, поскольку Трампу понадобится согласие конгресса, если он захочет смягчить или отменить санкции. Представитель администрации США сообщил об обеспокоенности Трампа тем, что «документ создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса». В Белом доме сочли законопроект «дипломатическим вызовом» для администрации США, так как в случае его принятия Вашингтон не сможет «быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства».

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос санкций обсуждался встрече президента России Владимира Путина с Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.

Напомним, 15 июня сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана, инициированный сенаторами, и направил документ в палату представителей. Она рассмотрит проект закона после 10 июля. Новые ограничительные меры планируется ввести за якобы вмешательство Москвы в выборы президента США. Принятие документа может связать руки Белому дому в сфере улучшения американо-российских отношений. Новые санкции предусматривают усиление давления на финансовый сектор России и российских энергетиков. Согласно законопроекту, российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. Кроме того, ужесточается давление на российские энергокомпании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Ранее администрация Трампа, по данным американской прессы, предприняла попытку смягчить новый «санкционный» законопроект. Отмечалось, что в Белом доме настаивают на исключении нормы о том, что отменить ограничительные меры можно только с одобрения Конгресса. Белый дом призвал республиканцев, которые имеют влияние в палате представителей, внести изменения в законопроект. В то же время представители Демократической партии опасаются, что Трамп в попытках наладить диалог с Россией ослабит антироссийские санкции. В результате членам палаты представителей приходится выбирать между желанием надавить на Москву и возможным конфликтом с президентом США.

Вашингтон, Светлана Петрова

Вашингтон. Другие новости 11.07.17

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