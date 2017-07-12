Госдума утвердила присягу при получении гражданства России

Депутаты Госдумы утвердили поправку о введении присяги для иностранцев, которые получают гражданство России.

Также в ходе заседания был принят сам текст присяги: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Присяга будет обязательной только для иностранцев, которые вступают в российское гражданство. Паспорт будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Граждане России не будут произносить присягу, в том числе при получении первого паспорта в 14 лет.

Напомним, с инициативой ввести торжественную церемонию, в ходе которой вступающие в гражданство РФ люди будут приносить присягу или клятву, в начале июня выступил президент РФ Владимир Путин. Проработать предложение глава государства поручил Госдуме.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 12.07.17

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