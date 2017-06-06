Вторник, 6 июня 2017, 15:46 мск

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Общество

Новых граждан РФ заставят приносить клятву на верность стране

Новых граждан РФ заставят приносить клятву на верность стране

Президент России Владимир Путин предложил ввести торжественную церемонию, в ходе которой вступающие в гражданство РФ люди будут приносить присягу или клятву. Проработать инициативу глава государства поручил Госдуме.

Церемонию принесения присяги Путин предлагает прописать в законодательстве, об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее», – отметил президент в ходе встречи с Вячеславом Володиным.

Спикер нижней палаты парламента в ответ пообещал, что депутаты изучат практику других стран в этом вопросе и составят текст присяги.

Напомним, в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому уличенных в террористической деятельности россиян можно будет лишить гражданства.

Ранее Владимир Путин выступал с предложением упростить процедуру получения российского гражданства для некоторых категорий граждан, например, деятелей культуры и искусства.

Москва, Зоя Осколкова

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