Правительство РФ урезало квоту на гастарбайтеров

Российское правительство приняло решение выдать в 2018 году более 90 тысяч разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками», – говорится в документе.

Стоит отметить, что число выделенных на 2018 год разрешений на 19800 меньше, чем в году текущем. В 2017 году квота составила 110160 разрешений. В правительстве пояснили, что размер квоты на 2018 год установлен на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.17

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